Российские генералы начали борьбу против Путина 16.11.2023, 8:59

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Геннадий Гудков

Военное командование выступило против Кремля и готовит отступление в Херсонской области?

У российских оккупантов, похоже, начались существенные проблемы и они не зря заявили о якобы перегруппировке на левобережье Херсонщины. Отмененная «передислокация» действительно могла быть частью подготовки к отступлению российских войск.

Впрочем, она аннулировалась из-за определенных недоразумений между Владимиром Путиным и военным командованием России. Поскольку глава Кремля приказывает не отступать, а генералы, видя реальную войну, действительно думают об уходе.

Об этом «24 каналу» рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Российские пропагандисты 13 ноября заявили, что военные командования «Днепр» якобы перегруппировываются к востоку от реки Днепр.

«Есть признаки, что Россия готовилась к уходу из Херсона. Они об этом думают. Вероятно, там «горячая» ситуация и невозможность отражать наступательные атаки украинских Вооруженных Сил», – заметил российский оппозиционный политик.

Отметим, сообщения о фактическом отступлении оккупантов опубликовали пропагандистские топ-агентства России - РИА «Новости» и ТАСС. По словам Гудкова, эти СМИ очень консервативны и никогда не публикуют столь важные решения, которые меняют и влияют на позицию российского общества относительно войны в Украине.

Впрочем, через несколько минут новости о «перегруппировке» внезапно исчезли из всех российских СМИ. Часть сайтов заявили, что новость была опубликована «ложно».

«Оценив последствия столь непродуманного шага, они срочно удалили эту новость. Хотели как нельзя лучше, а получилось, как обычно – бардак», – подчеркнул Гудков.

Также россияне могли предположить, что сообщение о «перегруппировке» поднимет боевой дух украинской армии и союзников, поэтому «случайно» отменили сообщение.

Борьба между Путиным и генералами

По мнению Гудкова, такие заявления об уходе могут свидетельствовать о борьбе между Владимиром Путиным и Генеральным штабом России.

Глава Кремля требует успехов от российских военных на поле боя и не разрешает отступать ни на шаг.

Военное командование видит реальную войну: когда иссякают ресурсы, гибнут люди, меняются настроения, поэтому готовы отвести российскую армию на «лучшие» позиции.

«Происходит борьба внутри истеблишмента и вопрос «что делать с войной: отправлять на гибель десятками – сотнями тысяч или попытаться перегруппироваться?». Я думаю, что эта борьба отражается в противоречивых командах главных пропагандистских структур – РИА «Новости» и ТАСС», – подытожил Геннадий Гудков.

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