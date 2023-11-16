Россияне массово бегут из Турции 16.11.2023, 9:03

5,942

В чем причина?

Неофициальная столица российских мигрантов в Турции – Анталья – испытала самый мощный отток мигрантов за всю свою историю. В 2023 году город покинули 16% имеющих вид на жительство, сообщает The Moscow Times.

По данным экономического агентства Ekonomim, за последние четыре месяца исход ускорился: провинцию покинули 17 000 жителей. Число иностранцев с видом на жительство, покинувших Анталью, достигло 25 тысяч в этом году.

Большинство россиян возвращаются в Россию, но часть перебирается в Европу.

С прошлого года турецкие власти закрыли для получения ВНЖ главный анклав проживания россиян – район Коньяалты, который расположен в центральной части Антальи у Средиземного моря.

Анталья была очень популярным местом для переезда граждан России и покупки недвижимости.

Теперь же на турецком рынке начался спад. Президент Палаты риэлторов Антальи Исмаил Чаглар заявил, что «пузырь недвижимости и аренды» в Анталье лопнул. Он добавил, что арендная плата, которая во время войны достигла 25 000 турецких лир ($880), теперь возвращается к нормальному уровню. Продажи недвижимости иностранцам обвалились за девять месяцев 2023 года на 29,23%.

Президент Торговой палаты Антальи Али Бахар заявил, что количество иностранцев сократилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Он объяснил массовый выезд высокими ценами на аренду, стоимостью жизни, повышением стоимости недвижимости, необходимой для получения гражданства, и трудностями с получением вида на жительство. С аналогичными проблемами столкнулись россияне в других регионах Турции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».