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Израиль разбомбил резиденцию главы политбюро ХАМАС

  • 16.11.2023, 10:10
  • 2,664
Израиль разбомбил резиденцию главы политбюро ХАМАС
Архивное фото

Там собирались главные командиры террористов.

Резиденция главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который находится за пределами сектора Газа, подверглась удару в рамках сухопутной операции, следует из утреннего заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные заявляют, что резиденция «использовалась в качестве террористической инфраструктуры» и место встреч старших лидеров ХАМАС для обсуждения «террористических атак против израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ».

Удар ночью нанесли ВВС Израиля, сказано в заявлении.

Кроме того, при штурме лагеря Шати (западный пригород Газы) израильские военные, как они заявляют, обнаружили и уничтожили тайник с оружием «военно-морских сил ХАМАС», в котором находились водолазное снаряжение, взрывные устройства и оружие.

Также ЦАХАЛ сообщил об ударах по боевикам и обнаружении оружия в других местах, в том числе поясов смертников и противотанковых ракет, оборудование для связи и разведывательные документы.

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