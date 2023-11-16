Украинские партизаны добрались до НИИ Минобороны России в Москве 16.11.2023, 13:40

Учреждение оснащает войска оккупантов.

Представители подполья ведут наблюдение за 18-м центральным научно-исследовательским институтом (НИИ) Министерства обороны РФ в Москве.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал крымского движения сопротивления «АТЕШ».

Здание расположено расположен в столице страны-агрессора на проспекте Свободный, д. 4.

«Данное учреждение является российским предприятием военно-промышленного комплекса, которое занимается созданием и серийным производством технического и боевого оснащения войск оккупантов», - отмечается в публикации.

Партизаны добавили, что продолжают наблюдать за всей военной инфраструктурой в России.

Также в сети были обнародованы координаты объекта: 55.757825, 37.816531, и фото и видео этого НИИ.

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