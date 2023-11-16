Украинские партизаны добрались до НИИ Минобороны России в Москве
- 16.11.2023, 13:40
Учреждение оснащает войска оккупантов.
Представители подполья ведут наблюдение за 18-м центральным научно-исследовательским институтом (НИИ) Министерства обороны РФ в Москве.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал крымского движения сопротивления «АТЕШ».
Здание расположено расположен в столице страны-агрессора на проспекте Свободный, д. 4.
«Данное учреждение является российским предприятием военно-промышленного комплекса, которое занимается созданием и серийным производством технического и боевого оснащения войск оккупантов», - отмечается в публикации.
Партизаны добавили, что продолжают наблюдать за всей военной инфраструктурой в России.
Также в сети были обнародованы координаты объекта: 55.757825, 37.816531, и фото и видео этого НИИ.