Рабочие одного из крупнейших судостроительных заводов России подняли бунт 16.11.2023, 15:16

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Стачка началась с захвата административного здания.

В России сотрудники «Выборгского судостроительного завода» (ВСЗ), строящего ледоколы, морозильные траулеры и морские буровые платформы, устроили стачку после снижения зарплат.

На видео, опубликованном 15 ноября в сообществе «Выборг ВКонтакте», люди в касках и спецовках ВСЗ подошли к административному зданию и вошли внутрь.

Как пишет 47news.ru, они потребовали от руководства объяснить, почему им урезали зарплаты. В ответ на это представители администрации попросили всех собравшихся вернуться к работе. Им пообещали ознакомиться с протоколом, составленным по итогам стачки, и назначить отдельную встречу, чтобы ответить на все вопросы. Протокол у рабочих принял директор по производству.

В «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), в которую входит ВСЗ, заявили, что предприятие продолжает реализацию комплексной программы «повышения эффективности производственной деятельности». «Цель программы — это прежде всего сокращение сроков и увеличение количества выпускаемой продукции», — подчеркнули в ОСК.

По данным корпорации, в 2021 году средняя заработная плата на ВСЗ составляла 61,8 тыс. руб., в 2022-м — 73,1 тыс., а в 2023-м — 78,5 тыс. При этом в ОСК уточнили, что заработная плата зависит «от степени выполнения производственного плана». «Для этого проводятся регулярные встречи с работниками, которые служат основой для планирования дальнейшей работы, направленной на повышение рентабельности», — заключили в ОСК.

Сокращение зарплат в пресс-службе ВСЗ комментировать отказались, однако проблема возникла после того, как госпакет ОСК передали госбанку ВТБ. На встрече с главой банка Андреем Костиным президент РФ Владимир Путин отметил, что убыточная два года подряд госкорпорация имеет «много проблем».

«Есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании», — сказал Путин. Глава ВТБ заверил президента, что все проблемы ОСК «решабельны».

«Мы хорошо знаем эту организацию, с самого начала ее создания. Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования», — отметил Костин.

Созданная в 2007 году ОСК на 100% принадлежит государству и имеет в своем составе 50 конструкторских бюро, судостроительных и судоремонтных заводов, а также научные центры в 15 регионах РФ.

Сама ОСК с 2014 года находится под санкциями США, которые после начала войны в Украине были расширены: под ограничения попали 28 «дочек» госкорпорации, а также 8 членов ее совета директоров. В 2022 году корпорация получила убыток в 20 млрд руб.

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