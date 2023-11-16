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Командир погибшего оккупанта предложил вдове самой «откапывать» его тело в Украине

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  • 16.11.2023, 16:22
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Командир погибшего оккупанта предложил вдове самой «откапывать» его тело в Украине

Российское командование делает все, чтобы родственники не получали выплаты за погибших.

Жене погибшего российского военного предложили самой «откапывать» его тело в Украине, пишет телеграм-канал «Кремлевский цирк».

До войны 43-летний Игорь Хачиркин из Козельска (Калужская область) работал на молочном заводе. В марте, чтобы подзаработать, поехал по контракту в Украину, где вскоре погиб (в начале сентября он перестал выходить на связь). О смерти Игоря его жена узнала от сослуживцев, официально ей это до сих пор не подтвердили.

Тело супруга она тоже получить не может, а его командир ответил женщине, что не хочет с ней разговаривать, предложив ей приехать на фронт — в Харьковскую область — и «откапывать» там мужа.

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