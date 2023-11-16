ВСУ ликвидировали полковника РФ и еще четверых «не рядовых» оккупантов 16.11.2023, 17:00

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В Украине успешно «демобилизировали» полковника внутренней службы Росси в отставке, а также еще 4 «не рядовых» военных.

О новых потерях страны-оккупанта сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, больше известный в Сети как «Штирлиц».

По его данным, на тот свет отправились:

полковник внутренней службы в отставке Аслан Кичибеков;

майор Дмитрий Овчаренко;

старший лейтенант Воронин Евгений;

старший лейтенант Коршунов Андрей;

лейтенант Степанов Денис.

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