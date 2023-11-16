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ВСУ ликвидировали полковника РФ и еще четверых «не рядовых» оккупантов

  • 16.11.2023, 17:00
  • 1,852
ВСУ ликвидировали полковника РФ и еще четверых «не рядовых» оккупантов

Опубликованы имена.

В Украине успешно «демобилизировали» полковника внутренней службы Росси в отставке, а также еще 4 «не рядовых» военных. 

О новых потерях страны-оккупанта сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, больше известный в Сети как «Штирлиц». 

По его данным, на тот свет отправились: 

полковник внутренней службы в отставке Аслан Кичибеков

майор Дмитрий Овчаренко

старший лейтенант Воронин Евгений;

старший лейтенант Коршунов Андрей

лейтенант Степанов Денис.

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