ВСУ ликвидировали полковника РФ и еще четверых «не рядовых» оккупантов
- 16.11.2023, 17:00
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Опубликованы имена.
В Украине успешно «демобилизировали» полковника внутренней службы Росси в отставке, а также еще 4 «не рядовых» военных.
О новых потерях страны-оккупанта сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, больше известный в Сети как «Штирлиц».
По его данным, на тот свет отправились:
полковник внутренней службы в отставке Аслан Кичибеков;
майор Дмитрий Овчаренко;
старший лейтенант Воронин Евгений;
старший лейтенант Коршунов Андрей;
лейтенант Степанов Денис.