Белорусский «Евроторг» подал иск против одной из крупнейших пивоваренных компаний России 1 16.11.2023, 17:43

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В чем суть дела?

Российская «дочка» крупного белорусского ритейлера «Евроторг» подавала иск в Суд по интеллектуальным правам в Москве. Он адресован российской пивоваренной компании AB InBev Efes, которая выпускает товары под торговой маркой «Старый мельник». Информация об этом содержится на сайте российской картотеки арбитражных дел, пишет zerkalo.io.

«Евроторг» просит суд досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков «Старый мельник» по продуктовым позициям. Среди них — мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты, овощи и фрукты, желе, варенье, компоты, яйца, молоко.

Белорусский ритейлер настаивает в суде на том, что AB InBev Efes не использует торговую марку для выпуска перечисленных продуктовых позиций.

По данным российского издания «Ведомости», «Евроторг» планирует выпускать в России под названием «Старый мельник» продукты питания, но AB InBev Efes после подачи иска предложила ему делать это по лицензии. Сейчас компании пытаются договориться.

Очередное заседание по этому иску назначено на 4 декабря.

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