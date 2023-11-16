Против Арестовича открыли уголовное дело 18 16.11.2023, 19:19

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Алексей Арестович

Экс-советник главы Офиса президента Украины имеет многомесячный конфликт с действующим нардепом.

Украинская полиция открыла уголовное производство в отношении бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщила в своем «Фейсбуке» народный депутат от партии «Голос» Наталья Пипа.

«На гражданина Арестовича открыто уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас. Ждем скорейшего (однако сомнительного) возвращения разведчика в Украину», — написала она.

Никаких других подробностей она не привела.

Позже, как сообщает «Униан», в Нацполиции Украины проинформировали, что по факту обращения группы народных депутатов по поводу ложного сообщения о преступлении столичные следователи начали уголовное производство.

«В Шевченковское управление полиции поступило заявление от народных депутатов Украины о возможном совершении уголовного правонарушения гражданином Украины, которое заключается в заведомо ложном сообщении о преступлении, а именно подаче заявления в Государственное бюро расследований о совершении преступления народным депутатом. Следователи возбудили уголовное производство по ч. ст.383 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения», - говорится в сообщении правоохранителей.

Источники в Нацполиции подтвердили, что дело касается Пипы и Арестовича.

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