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ЦАХАЛ перешел к новому этапу наземной операции в секторе Газа

  • 16.11.2023, 20:12
  • 1,514
ЦАХАЛ перешел к новому этапу наземной операции в секторе Газа

Израильские защитники успешно захватили западную часть города.

Армия обороны Израиля успешно захватила западную часть города Газа и зачистил ее от террористов ХАМАСа. Теперь бойцы переходят к следующему этапу наземной операции.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает cursorinfo.co.il.

- Начался следующий этап, - сказал министр.

Также глава минобороны сообщил, что в больнице Шифа израильские военные нашли важные свидетельства, но о чем идет речь - Галант не уточнил.

«Операция продолжается и проводится четко, выборочно, но очень и очень решительно», - подчеркнул он.

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