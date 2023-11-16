ЦАХАЛ перешел к новому этапу наземной операции в секторе Газа
- 16.11.2023, 20:12
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Израильские защитники успешно захватили западную часть города.
Армия обороны Израиля успешно захватила западную часть города Газа и зачистил ее от террористов ХАМАСа. Теперь бойцы переходят к следующему этапу наземной операции.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает cursorinfo.co.il.
- Начался следующий этап, - сказал министр.
Также глава минобороны сообщил, что в больнице Шифа израильские военные нашли важные свидетельства, но о чем идет речь - Галант не уточнил.
«Операция продолжается и проводится четко, выборочно, но очень и очень решительно», - подчеркнул он.