США начали «топить» теневой флот Путина 1 16.11.2023, 21:10

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Под санкции попали еще три компании и танкеры.

США наращивают давление на «теневой флот», собранный Россией для перевозки нефти в обход западных санкций. В четверг американский Минфин объявил о введении санкций против еще 14 компаний и трех танкеров, которые были уличены в транспортировке баррелей с нарушением механизма «ценового потолка», сообщает The Moscow Times.

Под блокирующие ограничения, которые включают заморозку всех активов, запрет на операции с американскими компаниями и де-факто «бан» на долларовые транзакции, попали три зарегистрированные в ОАЭ фирмы — Kazan Shipping Incorporated, Progress Shipping Company Limited и Gallion Navigation Incorporated.

Они владеют танкерами «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century, каждый из которых перевозил нефть дороже предельной цены — $60 за баррель. «Судоходные компании и суда, участвующие в торговле российской нефтью и использующие услуги коалиции «потолка цен», должны четко понимать, что мы привлечем их к ответственности» в случае нарушений, заявил, комментируя санкции, замминистра финансов США Уолли Адеймо.

США нацелены на то, добавил он, чтобы «отрезать Кремль от прибылей», которыми финансируется война с Украиной, и намерены «непреклонно» наказывать тех, кто помогает нарушать «ценовой потолок».

В октябре американский Минфин ввел санкции против турецкой Ice Pearl Navigation, собственника танкера Yasa Golden Bosphorus, который, по данным США, перевозил нефть ESPO по цене выше $80 за баррель, а также Lumber Marine из ОАЭ, владеющей танкером SCF Primorye, который перевозил сорт Novy Port по цене выше $75.

В настоящий момент под расследованием американского Минфина находятся десятки судоходных компаний из 30 стран, рассказывал Reuters знакомый с ситуацией источник в администрации Джо Байдена. По его словам, судовым операторам направлены запросы в отношении 100 судов — это почти весь «теневой флот», который удалось собрать российским нефтяникам, скупая старые танкеры, предназначенные к списанию на металлолом.

Хотя подобные запросы рассылаются регулярно, нынешний шаг, по словам источника Reuters, стал самым значительным такого рода с тех пор, как страны «большой семерки» и Евросоюза ввели в конце прошлого года потолок цен на российскую нефть. Он запрещает танкерам пользоваться страховыми и финансовыми услугами западных стран, если они приобретают ее дороже $60 за баррель.

Одновременно в Евросоюзе разрабатывается план, которые позволит Дании закрывать проливы для танкеров с российской нефтью, если у них нет западной страховки. Через Балтийское море идет около 60% нефтяного морского экспорта России, или около 2 млн баррелей в сутки (это примерно три танкера класса Aframax). Все суда проходят через узкие датские проливы.

В октябре лишь 37 из 134 танкеров (28%), вывозивших нефть из западных и восточных портов России, имели западную страховку, которую можно получить, лишь подтвердив покупку по цене в пределах $60 за баррель. Сейчас количество таких судов, по всей видимости, гораздо меньше, говорили FT западные чиновники. По данным Министерства финансов России, в октябре цена отгружаемых партий сорта Urals (именно он вывозится из балтийского порта Приморск) составила $81,52.

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