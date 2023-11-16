Безуспешные штурмы РФ и наступление ВСУ: что происходит на фронте в Украине 16.11.2023, 21:34

1,990

Всего за сутки было зафиксировано 62 боестолкновения.

Сегодня российские захватнические войска были самыми активными на Бахмутском направлении: там Силы обороны Украины отразили около 20 атак.

Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке по ситуации с российским вторжением. Генштаба отмечается, что в течение суток на фронте произошло в общей сложности 62 боевых столкновения.

В частности на Бахмутском направлении украинские воины отразили 18 российских атак в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак.

На Марьинском направлении россияне, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские силы отбили 15 атак. На Купянском направлении оккупанты безуспешно вели штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, там было отражено 4 атаки.

На Лиманском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели, а на Шахтерском направлении безуспешно атаковали вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении безуспешные штурмы оккупанты проводили в районах населенных пунктов Роботино и западнее Ивового Запорожской области, где украинскими защитниками отражено 5 атак.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность и осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».