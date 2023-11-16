Литва расширила список товаров, которые запрещено провозить в Беларусь 1 16.11.2023, 23:21

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Что попало под запрет?

Кабинет министров Литвы расширил национальный список товаров двойного назначения, которые запрещено перевозить транзитом через сухопутные границы страны. Под запрет для провоза в Беларусь попали некоторые виды станков, полупроводников и даже барометры, пишет Office Life.

В частности, из Литвы через границу Беларуси независимо от страны-получателя нельзя перемещать центры механической обработки, а также токарные, сверлильные, расточные, фрезерные и резьбонарезные станки.

Под запрет также попал транзит барометров, оптических и полупроводниковых носителей информации, марганцевых гальванических элементов и батарей, литий-диоксида и грузовых автомобилей.

В июне правительство Литвы запретило транзит и реэкспорт 57 видов товаров из этого списка. В основном речь тогда шла о полупроводниках и микроэлектронике.

Литовская таможня 31 октября сообщила об ужесточении проверок перевозимых в Беларусь товаров на предмет соответствия их официальному классификатору.

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