Литва расширила список товаров, которые запрещено провозить в Беларусь

Литва расширила список товаров, которые запрещено провозить в Беларусь1
- 16.11.2023, 23:21
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Что попало под запрет?
Кабинет министров Литвы расширил национальный список товаров двойного назначения, которые запрещено перевозить транзитом через сухопутные границы страны. Под запрет для провоза в Беларусь попали некоторые виды станков, полупроводников и даже барометры, пишет Office Life.
В частности, из Литвы через границу Беларуси независимо от страны-получателя нельзя перемещать центры механической обработки, а также токарные, сверлильные, расточные, фрезерные и резьбонарезные станки.
Под запрет также попал транзит барометров, оптических и полупроводниковых носителей информации, марганцевых гальванических элементов и батарей, литий-диоксида и грузовых автомобилей.
В июне правительство Литвы запретило транзит и реэкспорт 57 видов товаров из этого списка. В основном речь тогда шла о полупроводниках и микроэлектронике.
Литовская таможня 31 октября сообщила об ужесточении проверок перевозимых в Беларусь товаров на предмет соответствия их официальному классификатору.