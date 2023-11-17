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Собака президента Молдовы покусала главу Австрии: СМИ показали видео

  • 17.11.2023, 3:00
Собака президента Молдовы покусала главу Австрии: СМИ показали видео

Ван дер Беллена хотел погладить пса.

Собака президента Молдовы Майи Санду укусила президента Австрии Александра Ван дер Беллена во время его визита в Кишинев. Об этом сообщает .

Издание обнародовало видео, на котором можно заметить, как собака президента Молдовы кусает Ван дер Беллена за руку, когда он хотел ее погладить. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдовы.

Санду быстро успокоила свою собаку и извинилась перед коллегой.

- Тут много людей, - объяснила она такое поведение собаки.

На фото с последующих переговоров Ван дер Беллена, которые он провел со спикером парламента Молдовы Игорем Гроссу и премьер-министром Дорином Речаном, австрийский президент уже был с забинтованной рукой.

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