«Клуб олигархов» выдвинул претензии Путину 1 17.11.2023, 8:57

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Крупный российский бизнес недоволен политикой главы Кремля.

Представители крупного бизнеса поделились с президентом РФ Владимиром Путиным беспокойством по поводу пересмотров итогов приватизации и предложили повысить налоговую нагрузку в обмен на долгосрочную и предсказуемую фискальную политику.

Эти темы предприниматели обсудили с главой РФ на встрече 15 ноября, рассказали «Ведомостям» четыре информированных источника, в том числе из числа участников мероприятия.

Предприниматели назвали «пугающим» число крупных компаний, которые были национализированы за последние 1,5 года. По словам одного из бизнесменов, все понимают контекст и нюансы каждого случая, но тенденция, которая развивается по нарастающей, «не может не беспокоить». Представители власти попытались полностью рассеять опасения крупного бизнеса на этот счет.

В свою очередь глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил Путину о готовности бизнеса платить более высокие налоги на прибыль в обмен на предоставление инвестиционных вычетов и гарантии неизменности нагрузки по другим налогам, таможенным пошлинам, тарифам естественных монополий и т.д.

Также Шохин попросил учесть при формировании налоговой политики кросс-отраслевые инвестиции и разрешить вкладывать доходы от одних видов бизнеса в развитие других отраслей. Предложение предпринимателей по налогам «было услышано», отметил высокопоставленный федеральный чиновник.

По окончании встречи у предпринимателей не осталось ощущения, что будет легко, но разговор завершился аплодисментами, отметил один из участников.

Ранее о содержании встречи рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин обсудил с бизнесом шаги «по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики», а также по созданию условий для «завершения процесса перевода сюда компаний».

При этом Песков подчеркнул, что «подавляющее большинство» бизнесменов, которые участвовали во встрече с Путиным, «так или иначе сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом», поэтому со стороны бизнеса главным вопросом был перевод компаний в российскую юрисдикцию.

По данным «Ведомостей», на мероприятии присутствовало около 80 человек — больше, чем обычно. Среди них были также высокопоставленные чиновники, включая помощника президента РФ Максима Орешкина, первого вице-премьера Андрея Белоусова, министра экономического развития Максима Решетникова и др. Также на встречу приехали бывшие члены бюро РСПП, которые покинули объединение после введения против них санкций США.

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