Американские эксперты назвали лучшие автомобили года 3 17.11.2023, 11:07

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Оценили инновационность, дизайн, динамику, удовольствие от вождения и цену.

В рамках автошоу в Лос-Анджелесе объявили финалистов конкурса North American Car of the Year ("Североамериканский автомобиль года"). Большинство из них являются электромобилями. Об этом сообщается на сайте премии.

В общей сложности на конкурс заявили 52 новых модели. Победителей назовут 4 января в Мичигане.

По традиции лучшие авто года в Америке выбирают в трех категориях и в каждой из них – по три финалиста. Среди легковых авто за победу поборются Honda Accord, Hyundai Ioniq 6 и Toyota Prius.

В сегменте кроссоверов финалистами являются Genesis GV70 Electrified, Kia EV9 и Volvo EX30. Среди пикапов лучшими стали Chevrolet Colorado, Chevrolet Silverado EV и Ford Super Duty.

Конкурс North American Car of the Year проводят с 1989 года. Победителей определяет жюри из 50 автожурналистов, представляющих США и Канаду. Они оценивают инновационность, дизайн, динамику, удовольствие от вождения и цену авто. В прошлом году победителями конкурса стали Honda Civic, а также Ford Bronco и Maverick.

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