Взрывы в Севастополе: идет атака на Черноморский флот РФ 2 17.11.2023, 11:18

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Российские корабли в панике пытаются спрятаться в бухте.

В пятницу, 17 ноября, во временно оккупированном Севастополе в Крыму раздались мощные взрывы. В небо взвился столб дыма, а местные жители утверждают, что у них затряслись окна.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В сети пишут, что взрывы были достаточно мощными, в домах тряслись окна.

В городе была объявлена воздушная тревога, отметил в Telegram гауляйтер Михаил Развозжаев.

Граждан призывали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и спрятаться в комнатах с несущими стенами.

Российские СМИ также сообщили о ракетной опасности и о том, что «идет атака на Черноморский флот РФ».

Telegram-каналы после взрывов публиковали фото с задымлением в Севастополе. По предварительным данным, дым был зафиксирован в центральной части города.

Граждан призывали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и спрятаться в комнатах с несущими стенами.

Также местные каналы сообщили о якобы сбитии ПВО целей над Черным морем.

«Корабли Черноморского флота РФ в море под Севастополем во время воздушной тревоги сильно занервничали и на полном ходу устремились к бухте - прятаться», — сообщает «Крымский ветер».

На фото попал спасающийся бегством российский фрегат проекта 11356Р, носитель ракет «Калибр».

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