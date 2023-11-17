Взрывы в Севастополе: идет атака на Черноморский флот РФ

Взрывы в Севастополе: идет атака на Черноморский флот РФ2
- 17.11.2023, 11:18
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Российские корабли в панике пытаются спрятаться в бухте.
В пятницу, 17 ноября, во временно оккупированном Севастополе в Крыму раздались мощные взрывы. В небо взвился столб дыма, а местные жители утверждают, что у них затряслись окна.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В сети пишут, что взрывы были достаточно мощными, в домах тряслись окна.
В городе была объявлена воздушная тревога, отметил в Telegram гауляйтер Михаил Развозжаев.
Граждан призывали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и спрятаться в комнатах с несущими стенами.
Российские СМИ также сообщили о ракетной опасности и о том, что «идет атака на Черноморский флот РФ».
Telegram-каналы после взрывов публиковали фото с задымлением в Севастополе. По предварительным данным, дым был зафиксирован в центральной части города.
Граждан призывали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и спрятаться в комнатах с несущими стенами.
Также местные каналы сообщили о якобы сбитии ПВО целей над Черным морем.
«Корабли Черноморского флота РФ в море под Севастополем во время воздушной тревоги сильно занервничали и на полном ходу устремились к бухте - прятаться», — сообщает «Крымский ветер».
На фото попал спасающийся бегством российский фрегат проекта 11356Р, носитель ракет «Калибр».