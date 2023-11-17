Что произойдет с мозгом, если перестать читать книги 10 17.11.2023, 14:38

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Названы три последствия.

В современном мире цифровых технологий чтение книг кажется умирающей привычкой для многих людей.

Портал Why the Book Wins уверен, что разнообразные цифровые платформы проигрывают книгам и не могут полностью заменить их, а отказ от чтения грозит человеку негативными последствиями.

Что может произойти, если вы не будете читать книги

1. Умственный застой

Качественная литература – и художественная, и научная – открывает для читателя новые идеи, точки зрения и знания. Когда мы перестаем узнавать новое и ограничиваемся только тем «набором», которым уже обладаем, это приводит к умственному застою.

Чтение развивает словарный запас, что помогает человеку в коммуникации, а также является тренировкой для мозга.

2. Повышенный стресс и проблемы с психическим здоровьем

Эксперты-психологи говорят, что чтение книг можно рассматривать как терапевтическую деятельность, оно снижает стресс и способствует психическому благополучию. Если включать чтение в каждодневный распорядок дня, человек учиться организованности, а это помогает снизить тревожность.

Многие книгоманы согласятся, что время, проведенное за хорошей книжкой, «переключает» мозг, помогает уйти от давления повседневной жизни, позволяет расслабиться и отдохнуть.

3. Ограниченное воображение и эмпатия

Хорошая книга должна вызвать у читателя эмоции – и они могут быть как позитивными, так и негативными. Например, вы можете искренне ненавидеть злого персонажа, переживать из-за событий, вымышленных автором, или просто сопереживать главному герою. Книги позволяют людям получить дополнительный эмоциональный опыт, помогают развивать эмпатию

Без чтения наше воображение может стать ограниченным, а наша способность сопереживать другим – ухудшиться.

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