В ГУР раскрыли сценарий отступления России с левого берега Днепра 17.11.2023, 14:47

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Сдачу территории россияне попытаются замаскировать «перегруппировкой».

Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу Днепра на Херсонском направлении, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

«Проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Выявляются пути логистического снабжения боеприпасами и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка местоположений личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.п., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения», - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Вместе с тем уточняется, что продолжаются тяжелые бои. При этом ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов.

В Генштабе уточнили, что украинские защитники наносят значительные потери вражеским силам, уничтожают технику и личный состав. Также, несмотря на достаточно серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага, удалось провести несколько успешных действий.

«Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери. В частности, почти каждый день захватчики совершают от 4 до 10 таких попыток. Как следствие, в результате значительных потерь враг вынужден опрокидывать подразделения по другим направлениям», - отмечается в сообщении.

Закрепление Сил обороны Украины на позициях на Левобережье может вынудить российских оккупантов на этом направлении попытаться провести определенную перегруппировку, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире «Радио Свобода».

По его словам, подобные маневры противника вероятны в ответ на успешные действия ВСУ на юге страны и закрепления на некоторых плацдармах на восточной стороне Херсонской области.

«Оккупанты будут пытаться осуществить некую перегруппировку», - сказал представитель военной разведки.

Также он отметил, что у действующих в регионе вражеских сил выстроена многоэшелонированная система обороны.

«Я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Дальше как будет развиваться ситуация - мы увидим», - добавил Ерин.

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