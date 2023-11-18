Россия уже осталась без 15 кораблей 18.11.2023, 1:20

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Еще более 10 - повреждены.

По состоянию на сегодняшний день уничтожены 15 российских кораблей, сообщил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук. Еще 12 вражеских кораблей, по его словам, повреждены.

«Можно сосчитать те единицы, которые уже выведены из строя. Это 15 уничтоженных и 12 поврежденных кораблей врага. Да, конечно, далеко не все это – результат работы наших дронов, но так же и на их счету достаточно много повреждений вражеских кораблей. Поэтому мы фактически драйверы такого нового типа морской войны, и все это признают», – заявил Плетенчук.

По словам спикера, Украина в контексте такой морской войны показывает новый уровень применения безэкипажных систем. В частности, как рассказал Плетенчук, у нас есть отдельная бригада, которая использует как надводные, так и подводные дроны. При этом эти дроны используются не только для разминирования, но и для поражения.

Плетенчук также отметил, что возможности россиян в Черном море в последнее время стали значительно меньше и все это благодаря работе сил обороны. В частности, оккупанты вынуждены находиться как можно дальше, а действия их теперь ограничены.

«Даже можно сказать, что они сейчас находятся в обороне. Однако опасность сохраняется. К сожалению, у врага еще есть носители крылатых ракет», – добавил спикер ВМСУ.

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