ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра стаями FPV-дронов 18.11.2023, 8:41

Средств радиоэлектронной борьбы у армии РФ там нет.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на левом берегу Херсонской области. Украинские защитники выдавливают оккупантов из левобережной Херсонщины стаями FPV-дронов.

При этом средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у армии РФ там нет. Об этом пишет Telegram-канал «Досье шпиона».

По данным автора, бои между ВСУ и оккупантами на данный момент происходят возле населенных пунктов Крынки, Казачьи Лагеря, Олешки, Голая Пристань и т.д.

Ситуация для России значительно ухудшилась после ракетного удара по командному пункту группировки «Днепр» 1 ноября, в ходе которой погибло несколько высокопоставленных офицеров РФ, близких к командующему группировки генерал-полковнику Теплинскому (по слухам, самого генерала контузило).

«Контакты с подразделениями на «передке» ограничились до минимума. Потребности подразделений (РФ, – ред.) также никого не интересуют», – пишет автор.

Начиная с июня 2023, это направление служило для оккупантов «донором» личного состава и техники, которая отправлялась на отбитие контрнаступления ВСУ в районе Работино Запорожской области. Командование было уверено, что естественная преграда в виде реки Днепр надежно защищает захватчиков от украинских защитников. Сейчас ситуация постепенно начала меняться.

Положение оккупантов значительно ухудшается в районе н.п. Крынки, где оборону держит 144-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 11739) ВС РФ.

«Недавно в бригаде произошел казус. Приехали новые снаряды для РСЗО «Град». То ли был произведен неправильный расчет, то ли таблицы стрельбы подвели, но в ходе огня из системы произошел «недолет». Вместо поражения позиций ВСУ, снаряд попал в РЭБ-комплекс «Гроза» 144 бригады, предназначение которого борьба с дронами противника», – пишет автор канала.

Отмечается, что это был последний РЭБ-комплекс, который находился в распоряжении оккупантов. После этого начался массовый налет FPV-дронов с правого берега Днепра, который длится уже неделю. А единственный способ борьбы с ними, который остался у оккупантов – стрелковое оружие, которое массово показывает свою неэффективность.

«Иными словами, подразделения бригады не могут вывести технику на боевые позиции для отбития продвижения ВСУ, ведь после появления условной САУ в поле досягаемости дрона ВСУ – она становится первоочередной целью», – объяснил автор.

При этом командование оккупантов не спешит им помогать, в ответ на доклады обо всех сложностях обстановки, там советуют «держаться».

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