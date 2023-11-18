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Китай разбил надежды «друга Владимира»

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  • 18.11.2023, 9:17
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Китай разбил надежды «друга Владимира»

Какой сигнал получила РФ по итогам встречи Байдена и Си Цзиньпина.

Новость о переговорах Джо Байдена и Си Цзиньпина для России не стала хорошей. Глава Кремля как никогда надеялся на помощь Китаю, но там продемонстрировали, что не готовы ее оказывать.

Об этом в эфире FREEДОМ сказал американский политтехнолог и политолог Джейсон Смарт.

По словам политолога, у Путина была огромная надежда получить от Китая хоть что-то – деньги, оружие, дипломатическое содействие.

«Но китайцы уже показали: «Да, Путин, хорошо, мы можем сказать, что вы наш друг». На самом же деле, когда нужно уже что-то делать для России, то действительно помочь Путину они не готовы – они готовы дать России пустые слова и не больше. А с американцами они знают, что рынок гораздо важнее, чем российский рынок», – пояснил специалист.

Можно ожидать, добавляет он, что в дальнейшем Китай будет еще ближе работать с американцами, а еще меньше – с Россией.

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