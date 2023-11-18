ВСУ ликвидировали сразу четырех российских подполковников и одного майора

ВСУ ликвидировали сразу четырех российских подполковников и одного майора3
- 18.11.2023, 11:28
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Раскрыты имена «звездных 200-х».
Армия РФ потеряла майора, двух лейтенантов и четырех подполковников. Офицер ВСУ назвал их имена и показал фото уничтоженных оккупантов.
Соответствующие данные раскрыл Анатолий Штефан, более известный в сети как «Штирлиц». По его словам, успешно демобилизированы:
Подполковник Тюкавкин Александр;
подполковник Дмитрий Захаров;
подполковник Каргашин Денис;
подполковник Васильев Альберт;
майор Гунштейн Игорь;
лейтенант Сухотин Семен;
лейтенант Михалев Михаил.