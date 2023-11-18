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ВСУ ликвидировали сразу четырех российских подполковников и одного майора

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  • 18.11.2023, 11:28
  • 1,508
ВСУ ликвидировали сразу четырех российских подполковников и одного майора

Раскрыты имена «звездных 200-х».

Армия РФ потеряла майора, двух лейтенантов и четырех подполковников. Офицер ВСУ назвал их имена и показал фото уничтоженных оккупантов.

Соответствующие данные раскрыл Анатолий Штефан, более известный в сети как «Штирлиц». По его словам, успешно демобилизированы:

Подполковник Тюкавкин Александр;

подполковник Дмитрий Захаров;

подполковник Каргашин Денис;

подполковник Васильев Альберт;

майор Гунштейн Игорь;

лейтенант Сухотин Семен;

лейтенант Михалев Михаил.

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