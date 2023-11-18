Нетаньяху: Под «Аш-Шифа» обнаружен командный пункт ХАМАС 18.11.2023, 12:00

3,236

Центр управления террористов находится на втором цокольном этаже больницы.

Под крупнейшей клиникой сектора Газа «Аш-Шифа» выявлен командный пункт террористической организации ХАМАС, заявил в эфире американской радиостанции NPR премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает «Немецкая волна».

По его словам, хамасовский центр управления и контроля был обнаружен военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на втором цокольном этаже больницы. Там же находились оружие и бомбы. Террористы смогли покинуть клинику до прибытия израильских солдат, добавил Нетаньяху.

Израильская армия ранее заявляла, что во время развертывания в «Аш-Шифа» обнаружила командно-диспетчерские пункты. Там же находились подземный туннель и заминированный автомобиль. ЦАХАЛ опубликовала снимки туннеля и взрывозащищенных дверей, препятствующих доступу к подземной инфраструктуре боевиков.

У больницы найдены тела двух заложниц

Кроме того, в примыкающих к больницам строениях были найдены тела двух заложниц - 65-летней Йехудит Вайсс и 19-летней военнослужащей ЦАХАЛ Ноа Марчиано. Обе были похищены 7 октября боевиками ХАМАС.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби указал, что США доверяют разведданным об использовании больницы «Аш-Шифа» боевиками ХАМАС. По словам Кирби, палестинские радикалы разместили в больнице «командный центр и, возможно, хранилище».

Армия обороны Израиля объявила о штурме больницы «Аш-Шифа» 15 ноября, назвав его «точной и целенаправленной операцией».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».