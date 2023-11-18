Британская разведка: ВСУ остановили россиян под Авдеевкой
- 18.11.2023, 13:33
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У оккупантов — тяжелые потери.
За последнюю неделю наиболее интенсивные наземные бои шли на трех участках фронта, при этом ни одна из сторон не достигла прогресса, говорится в новом отчете британской разведки.
Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из участков фронта, отмечается в сообщении, размещенном в соцсети Х Министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что бои шли на Купянском направлении на Луганщине, под Авдеевкой в Донецкой области и на левом берегу Днепра на Херсонщине, где украинские войска создали плацдарм.
При этом британские военные аналитики уточняют, что под Авдеевкой оккупанты РФ несут особенно тяжелые потери.
Подчеркивается, что в боях под Авдеевкой российские силы теряют «от 500 до 1000 человек в день».
При этом в сообщении приводятся «свидетельства очевидцев» о важной роли малых беспилотников и артиллерии, особенно кассетных боеприпасов, в противостоянии атакам с обеих сторон.
«С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины существенные изменения на линии фронта в ближайшей перспективе вряд ли ожидаются», – добавили в британской разведке.