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Британская разведка: ВСУ остановили россиян под Авдеевкой

  • 18.11.2023, 13:33
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Британская разведка: ВСУ остановили россиян под Авдеевкой

У оккупантов — тяжелые потери.

За последнюю неделю наиболее интенсивные наземные бои шли на трех участках фронта, при этом ни одна из сторон не достигла прогресса, говорится в новом отчете британской разведки.

Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из участков фронта, отмечается в сообщении, размещенном в соцсети Х Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что бои шли на Купянском направлении на Луганщине, под Авдеевкой в Донецкой области и на левом берегу Днепра на Херсонщине, где украинские войска создали плацдарм.

При этом британские военные аналитики уточняют, что под Авдеевкой оккупанты РФ несут особенно тяжелые потери.

Подчеркивается, что в боях под Авдеевкой российские силы теряют «от 500 до 1000 человек в день».

При этом в сообщении приводятся «свидетельства очевидцев» о важной роли малых беспилотников и артиллерии, особенно кассетных боеприпасов, в противостоянии атакам с обеих сторон.

«С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины существенные изменения на линии фронта в ближайшей перспективе вряд ли ожидаются», – добавили в британской разведке.

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