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В Казахстане заблокировали главный рупор российской пропаганды

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  • 18.11.2023, 14:03
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В Казахстане заблокировали главный рупор российской пропаганды

Кремлевские телеканалы исчезли с экранов.

В Казахстане заблокировали сервис Spuntik24, позволявший смотреть различные телеканалы, включая российские, передает издание ASTRA.

Например, российский пропагандистский телеканал RT указывает «Sputnik24.tv/Спутник24» в числе интернет-платформ, на которых его можно смотреть в онлайне.

Официальной причиной блокировки указывается «распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории РК».

Отмечается, что в апреле Sputnik24 был заблокирован в Эстонии.

Вопрос отключения российских телеканалов долгое время обсуждается и в Армении. Депутат от провластной партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян в конце сентября этого года отметила, что не считает такой путь «большим спасением» из-за наличия интернета.

«Я думаю, что будут предприняты какие-то шаги, потому что когда что-то угрожает безопасности государства, то это следует сделать вне зависимости от того, принесут они пользу или нет», — добавила Бадалян.

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