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Экс-посол Польши в Беларуси жестко ответил на риторику Лукашенко

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  • 18.11.2023, 14:59
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Экс-посол Польши в Беларуси жестко ответил на риторику Лукашенко

Диктатору указали на его безвыходное положение.

Заявления Александра Лукашенко о «готовности к диалогу с Варшавой» не заслуживают доверия. Об этом заявил изданию Rzeczpospolita бывший посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка.

Дипломат отметил, что Лукашенко шлет сигналы Польше, поскольку пытается лавировать в условиях войны в Украине и хочет подготовить возможности для выхода из ситуации, в которую он сам себя загнал.

По словам Шерепки, Лукашенко это делает не из-за желания сотрудничать с Польшей, а только потому, что ничего другого позволить себе уже не может.

«Однако прежде чем предлагать переговоры, Лукашенко должен перестать сеять хаос, успокоить ситуацию на белорусско-польской границе и освободить политзаключенных, в том числе журналиста Анджея Почобута», – говорит Лешек Шерепка.

В материале издания Rzeczpospolita подчеркивается, что новое польское правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов, не будет менять внешнюю политику в отношении Александра Лукашенко. Польские политики «не видят для этого причин».

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