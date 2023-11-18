Пашинян заявил о достижении мирного договора с Азербайджаном 1 18.11.2023, 15:19

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Премьер-министр Армении озвучил хорошую и плохую новость.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Он озвучил это на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване, передает ТАСС.

«У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате моих встреч с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] в Брюсселе», – приводит агентство его слова.

«Самая главная плохая новость заключается в том, что мы до сих пор говорим на разных дипломатических языках и очень часто не понимаем друг друга. Тому есть объективные причины: многолетний конфликт, тысячи жертв, десятки пленных, царящая десятилетиями атмосфера ненависти и подозрения в том, что под конструктивными заявлениями скрываются плохие намерения. Более того, то, что я говорю, в большей или меньшей степени относится и к Армении, и к Азербайджану», – сказал он.

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