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Появилось видео уничтожения российского «Солнцепека»

  • 18.11.2023, 17:32
  • 1,282
Появилось видео уничтожения российского «Солнцепека»

ВСУ атаковали редкую технику врага дроном.

Подтверждена информация об уничтожении в районе Крынок в Херсонской области Украины тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» ВС РФ. Ей россияне пытались выжечь украинский плацдарм на левобережье Днепра, а в итоге сгорели сами.

Видео появилось на Telegram-канале «Украина 365».

Судя по ролику, установка была уничтожена ударным дроном, который сбросил на нее несколько снарядов.

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