Появилось видео уничтожения российского «Солнцепека» 18.11.2023, 17:32

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ВСУ атаковали редкую технику врага дроном.

Подтверждена информация об уничтожении в районе Крынок в Херсонской области Украины тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» ВС РФ. Ей россияне пытались выжечь украинский плацдарм на левобережье Днепра, а в итоге сгорели сами.

Видео появилось на Telegram-канале «Украина 365».

Судя по ролику, установка была уничтожена ударным дроном, который сбросил на нее несколько снарядов.

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