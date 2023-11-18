Появилось видео уничтожения российского «Солнцепека»
- 18.11.2023, 17:32
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ВСУ атаковали редкую технику врага дроном.
Подтверждена информация об уничтожении в районе Крынок в Херсонской области Украины тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» ВС РФ. Ей россияне пытались выжечь украинский плацдарм на левобережье Днепра, а в итоге сгорели сами.
Видео появилось на Telegram-канале «Украина 365».
Судя по ролику, установка была уничтожена ударным дроном, который сбросил на нее несколько снарядов.