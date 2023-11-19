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Украинские военные показали, как уничтожают оккупантов в подземных «норах»

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  • 19.11.2023, 12:19
  • 3,732
Украинские военные показали, как уничтожают оккупантов в подземных «норах»

Мощное видео.

Воины Сил обороны продолжают уничтожать российских оккупантов в Украине. При этом они в прямом смысле слова достают захватчиков даже под землей.

Мастер-класс по ликвидации захватчиков прямо в выкопанных ими «норах» показали воины 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

Видео уничтожения было опубликовано в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

«Воины 8-го отдельного горно-штурмового батальона продолжают уничтожать оккупантов», – говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как украинский дрон обнаруживает «нору», в которой прячутся российские оккупанты. Он делает несколько сбросов прямо в отверстие в земле. И фиксирует как минимум одного ликвидированного оккупанта у входа в укрытие.

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