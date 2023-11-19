Удар с двух сторон: десантный полк РФ выбили из-под Крынок на левом берегу Днепра 3 19.11.2023, 14:24

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По сбежавшим оккупантам отработали и ВСУ, и собственная артиллерия.

Солдаты 328-го полка вооруженных сил РФ сбежали с позиций у населенного пункта Крынки в Херсонской области.

Об этом сообщает dialog.ua.

Российский телеграм-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», связанный с ВС РФ, подтвердил информацию о бегстве российских подразделений из-под поселка Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области.

Первым об отступлении ВС РФ из-под Крынок сообщил российский пропагандист Романов, назвав маневры «перегруппировкой».

«На самом деле, это было бегство, не согласованное с командованием, что подтвердили российские ВДВшники», — отмечает dialog.ua.

По данным издания, оставили свои позиции солдаты 328-го полка из состава 104-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

«328 дшп из 104 дшд, которую буквально недавно сформировали, без боя оставил позиции в районе н.п. Крынки и отошел… По позициям полка постоянно работала, как артиллерия ВСУ, так и российская арта, которая почему-то очень часто ошибалась в координатах и накрывала своих. Боевое крещение получилось не очень удачным», - написал российский телеграм-канал.

Он уверяет, что в командовании РФ сейчас идут громкие разбирательства по поводу бегства солдат.

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