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СМИ: Беспилотники разбомбили в Севастополе российские «МиГи» с ракетами «Кинжал»

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  • 19.11.2023, 15:45
  • 7,648
СМИ: Беспилотники разбомбили в Севастополе российские «МиГи» с ракетами «Кинжал»

Минобороны РФ скрыло информацию об этом.

Украине в начале ноября удалось поразить очень важную цель в оккупированном Крыму. Пострадала дорогостоящая военная авиация ВС РФ.

Такой информацией поделились 19 ноября российские Z-каналы, передает Диалог.UA.

Речь идет о взрывах, которые прогремели в ночь на 7 ноября под оккупированным Севастополем.

Тогда Министерство обороны отчиталось, что якобы отбило налет полутора десятков украинских БПЛА и обошлось без повреждений и потерь.

Это неправда, уверяет Z-канал. «Стало известно, что на этих самых объектах были поражены несколько МиГ-31. Если это называется «отражением атаки», тогда вопросов нет», - написал ресурс.

Отметим, что МиГ-31 - это носитель ракет «Кинжал», которые РФ периодически применяет для нанесения ударов по Украине. Сбить ее крайне тяжело. На это способны только самые современные средства ПВО, в частности, Patriot.

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