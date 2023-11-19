СМИ: Беспилотники разбомбили в Севастополе российские «МиГи» с ракетами «Кинжал» 2 19.11.2023, 15:45

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Минобороны РФ скрыло информацию об этом.

Украине в начале ноября удалось поразить очень важную цель в оккупированном Крыму. Пострадала дорогостоящая военная авиация ВС РФ.

Такой информацией поделились 19 ноября российские Z-каналы, передает Диалог.UA.

Речь идет о взрывах, которые прогремели в ночь на 7 ноября под оккупированным Севастополем.

Тогда Министерство обороны отчиталось, что якобы отбило налет полутора десятков украинских БПЛА и обошлось без повреждений и потерь.

Это неправда, уверяет Z-канал. «Стало известно, что на этих самых объектах были поражены несколько МиГ-31. Если это называется «отражением атаки», тогда вопросов нет», - написал ресурс.

Отметим, что МиГ-31 - это носитель ракет «Кинжал», которые РФ периодически применяет для нанесения ударов по Украине. Сбить ее крайне тяжело. На это способны только самые современные средства ПВО, в частности, Patriot.

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