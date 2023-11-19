Хуситы Йемена пригрозили атаковать все израильские корабли 19.11.2023, 16:55

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Йемен уже наносил ракетные удары по Израилю.

Вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, намерены атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями, говорится в заявлении армии, его приводит телеканал Al Masirah, основанный хуситами.

«В заявлении содержится призыв ко всем странам мира отозвать своих граждан, работающих в составе экипажей этих судов; избегать судоходства с использованием этих судов или участия в каких-либо сношениях с ними; дать указание своим судам держаться подальше от этих идентифицированных судов», — передает телеканал заявление вооруженных сил.

Источник Al Masirah в ВМС Йемена сообщил, что они способны атаковать израильские корабли как в Красном море, так и «в любом другом неожиданном месте», независимо от того, направляются ли они к палестинским территориям или в любую другую страну.

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