Песков: Существовала угроза обвала экономики РФ из-за санкций 10 19.11.2023, 17:06

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Пресс-секретарь Путина пожаловался на «беспрецедентный груз санкций».

В России существовала угроза обвала экономики из-за беспрецедентного груза санкций, однако благодаря мобилизации ресурсов и решениям руководства страны экономическую ситуацию якобы удалось стабилизировать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью пропагандисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью пропагандист показал в своем телеграм-канале.

«Была угроза обвала. И действительно, пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы, для того чтобы этот обвал предотвратить, — сказал пресс-секретарь президента РФ. — Сначала просто задача стояла предотвратить обвал, потому что, действительно, на экономику обрушился абсолютно беспрецедентный груз вот этих санкций. И ни одна страна мира никогда не сталкивалась, и, теоретически, ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара», — заявил он.

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