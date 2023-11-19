Финляндия начала возводить ограждение на границе с Россией 19.11.2023, 18:21

Фото: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Вооруженные силы оказывают помощь в строительстве пограничникам.

В Финляндии начинается возведение временных ограждений на границе с Россией. Вооруженные силы оказывают помощь в строительстве пограничникам.

Об этом заявил начальник пограничного пункта Вартиус, капитан Йоуко Киннунен, сообщает Yle.

Строительство временного ограждения началось на пограничном пункте Вартиус.

«В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта», - заявил Киннунен.

Финляндия закрыла границу с РФ

Ранее Финляндия решила закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. Это объяснили большим количеством беженцев, ищущих убежище.

Позже стало известно, что Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Министерство внутренних дел готовит соответствующий законопроект. Он должен стать запасной мерой на случай, если число просителей убежища в Финляндии резко увеличится.

Правительство хочет увидеть, как закрытие четырех пунктов пропуска повлияет на количество лиц, которые просят убежище, прежде чем предпринимать более серьезные меры на границе.

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