Маск признал, что пропалестинский слоган «от реки до моря» — призыв к геноциду 19.11.2023, 19:25

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Бизнесмен пообещал бороться с антисемитизмом в соцсети.

Илон Маск предпринял очередную попытку разъяснить свое понимание свободы слова на принадлежащей ему платформе X (бывший Twitter), после того как на него обрушился град упреков в поддержке антисемитизма, а ряд крупных компаний, включая Apple, Disney, IBM, Paramount и Sony Pictures, объявили о приостановке рекламы в соцсети, пишет ВВС.

Все они недовольны чрезмерно благосклонным, по их мнению, отношением руководства Х, в том числе владельца сети Илона Маска, к постам антисемитского толка.

Маск ответил твитом, разъясняющим его позицию, и обещал судиться. Он заявил, что хотя и горячо отстаивает свободу слова, но антисемитизму не может быть места в его соцсети, и сам обвинил некоторых своих критиков в разжигании антисемитских настроений.

Скандал разгорелся после того, как Маск публично поддержал пост одного из пользователей X, заявившего в соответствии с известной теорией заговора, что еврейские сообщества «разжигают ненависть к белым людям». В своем комментарии под постом Маск написал: «Вообще-то ты сказал правду».

Вскоре после этого некоммерческая организация Media Matters for America обратила внимание, что реклама крупных компаний в X появлялась рядом с пронацистскими постами. Например, реклама технологического гиганта IBM демонстрировалась рядом с постами, прославляющими Гитлера и нацизм.

Представитель X сообщил BBC, что компания не размещала рекламу «рядом с такого рода контентом» намеренно и что платформа борется с антисемитизмом.

Маск в субботу заявил, что подаст против Media Matters «термоядерный иск» в ту же секунду, как суды откроются в понедельник. Он добавил, что отчет группы искажает то, как в реальности работает соцсеть, чтобы «подорвать свободу слова и ввести в заблуждение рекламодателей».

Маск также отрицает подозрения в том, что он придерживается антисемитских взглядов, и настаивает, что его ответ под скандальным постом имел иной смысл.

В субботу вечером Маск опубликовал твит, в котором заявил: «Как я уже говорил ранее на этой неделе, лозунги «деколонизация», «от реки до моря» и тому подобные эвфемизмы непременно подразумевают геноцид.

As I said earlier this week, “decolonization”, “from the river to the sea” and similar euphemisms necessarily imply genocide.



Clear calls for extreme violence are against our terms of service and will result in suspension. https://t.co/1fCFo5Lezb — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2023

«Явные призывы к экстремальному насилию противоречат правилам пользования нашим сервисом и влекут за собой удаление», — добавил он.

Маск делает отсылку к популярным среди пропалестинских активистов лозунгам о «деколонизации» и «освобождении Палестины» от реки Иордан до Средиземного моря (то есть всей территории государства Израиль), которые многими воспринимаются как призыв к уничтожению еврейского государства.

По словам исполнительного директора X Линды Яккарино, платформа ясно дала понять, что предпринимает все усилия по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией.

«Для этого нет места нигде в мире», — добавила она.

Белый дом ранее осудил комментарий Маска, назвав публикацию «отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти».

В четверг IBM стала первой компанией, которая решила убрать свою рекламу с сайта X после публикации Media Matters, заявив, что появление ее рекламы рядом с нацистским контентом совершенно неприемлемо.

Европейская комиссия, Comcast, телекомпания Paramount и киностудия Lionsgate последовали за ней.

В то же время ADL (Антидиффамационная лига — влиятельная американская еврейская правозащитная организация) — один из самых ярых критиков X — неожиданно похвалила Маска за борьбу с разжиганием ненависти на платформе.

Директор ADL Джонатан Гринблатт назвал «важным и долгожданным шагом» обещание Маска блокировать аккаунты за публикацию лозунгов «От реки до моря», которые ADL, как и многие другие, расценивает как призыв к геноциду евреев.

До этого момента отношения Маска и ADL складывались неважно. Ранее Маск обвинял правозащитников в том, что они «по иронии судьбы стали самыми большими генераторами антисемитизма на платформе X».

Позднее он объявил, что соцсеть подаст в суд на ADL за клевету в связи с комментариями об антисемитизме на X.

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