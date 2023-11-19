У берегов Турции потерпел крушение вышедший из Одессы сухогруз Pallada 19.11.2023, 20:01

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Его разломило на две части.

В Турции из-за шторма в Черном море сухогруз Pallada, вышедший из Одессы, выбросило на берег, он разломился на две части, сообщают газета Milliyet и телеканал TRT Haber. Судно шло под камерунским флагом.

Крушение произошло вблизи порта Эрегли провинции Зонгулдак. Волны в этом районе достигали высоты 5 м.

«После того как сигнал бедствия поступил в Главный поисково-спасательный координационный центр в 10:00 19.11.2023, выяснилось, что судно под флагом Камеруна Pallada получило повреждения из-за шторма и село на мель в Эрегли. При содействии нашего центра все 13 человек экипажа корабля были эвакуированы», — приводит газета заявление Главного управления по морским делам.

По данным VesselFinding, судно построили в 1968 году в СССР, советские и российские владельцы у него были до 2005 года, оно носило название «Волгобалт 103». Длина судна 114 м, ширина 13 м, его дедвейт (общий максимальный вес перевозимого груза) — 3180 т.

По данным, Marinetraffic, сухогруз Pallada вышел из Одессы 3 ноября.

Как пишет Anadolu, руководство порта Эрегли также пытается установить связь с турецким судном Kafkametler, которое вышло из порта в шторм. Оно шло из России в турецкий Измир. На корабле — 12 членов экипажа, они граждане Турции.

TRT Haber передает, что в районе Эрегли из-за ливней и штормов произошло подтопление улиц. Сильный ветер повалил деревья, некоторые упали на автомобили, часть машин затоплены.

Шторм затронул и Крым, где без света остались 88 населенных пунктов, где проживают свыше 50 тыс. человек.

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