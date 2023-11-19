ВСУ отодвинули силы РФ на левом берегу Днепра 3 19.11.2023, 20:14

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Минометные обстрелы со стороны РФ теперь не достигают правого берега.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отодвинули российские силы на несколько километров на захваченном левом берегу Днепра, из-за чего минометные обстрелы со стороны РФ теперь не достигают правого берега, заявила руководительница Объединенного координационного пресс-центра cил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в воскресенье, 19 ноября.

По словам Гуменюк, ВСУ отодвинули российские силы на расстояние от 3 до 8 километров «в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега». «Уже минометные расчеты не достигают правого берега и поэтому это определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать», - сказала она.

По словам Гуменюк, численность российской группировки на левом берегу оценивается в «несколько десятков тысяч» человек, однако точную цифру она не назвала, чтобы «не ориентировать врага».

В последние недели украинская армия создала несколько плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области, который контролируют российские войска. В начале ноября ВСУ закрепились в части села Крынки и ближайших лесах, писали OSINT-аналитики и сообщали источники СМИ в российской армии.

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