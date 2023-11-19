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ВСУ отодвинули силы РФ на левом берегу Днепра

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  • 19.11.2023, 20:14
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ВСУ отодвинули силы РФ на левом берегу Днепра

Минометные обстрелы со стороны РФ теперь не достигают правого берега.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отодвинули российские силы на несколько километров на захваченном левом берегу Днепра, из-за чего минометные обстрелы со стороны РФ теперь не достигают правого берега, заявила руководительница Объединенного координационного пресс-центра cил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в воскресенье, 19 ноября.

По словам Гуменюк, ВСУ отодвинули российские силы на расстояние от 3 до 8 километров «в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега». «Уже минометные расчеты не достигают правого берега и поэтому это определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать», - сказала она.

По словам Гуменюк, численность российской группировки на левом берегу оценивается в «несколько десятков тысяч» человек, однако точную цифру она не назвала, чтобы «не ориентировать врага».

В последние недели украинская армия создала несколько плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области, который контролируют российские войска. В начале ноября ВСУ закрепились в части села Крынки и ближайших лесах, писали OSINT-аналитики и сообщали источники СМИ в российской армии.

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