Volkswagen назвал цены на Passat девятого поколения 3 19.11.2023, 22:13

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Первые поставки модели намечены на I квартал 2024-го.

Компания Volkswagen запустила продажи универсала Passat девятого поколения в Европе. Первые поставки модели намечены на I квартал 2024-го.

Немецкий бренд отказался от кузова седан чуть более года назад, поэтому машина доступна только в кузове универсал, который раньше обозначался как Passat Variant. Теперь в названии останется просто Passat. Новинку предложат в четырёх комплектациях: Passat, Business, Elegance и R-Line.

В базовую комплектацию уже входят такие функции, как новый дисплей MIB4, система предупреждения Car2X, App Connect (беспроводная интеграция Apple и Android), автоматический кондиционер, порты USB-C с мощностью зарядки 45 Вт спереди, чёрные рейлинги на крыше, светодиодные фары, светодиодные кластеры задних фонарей и многочисленные ассистирующие системы. Опционально доступны проекционный дисплей и матричные фары как у обновлённого Touareg, а также изменённый вариант адаптивной подвески DCC Pro.

Напомним, автомобиль стал одной из первых моделей Volkswagen на новой платформе MQB Evo — наряду с кроссовером Tiguan 2024 года. Габариты «Пассата» составляют 4 917 × 1 852 × 1 482 мм при колёсной базе 2 841 мм. Тем самым при оставшейся неизменной высоте это поколение универсала прибавило 144 мм в длину, 50 мм в колёсной базе и 20 мм в ширину. За счёт подросших размеров удалось увеличить как запас свободного места в ногах пассажиров, так и грузовое отделение. Его объём составляет от 690 до 1 920 литров.

Следующая генерация Volkswagen Passat имеет сразу семь вариантов силовых агрегатов — как традиционных, так и гибридных. Самый простой полуторалитровый бензиновый ДВС получил «мягкую» гибридную технологию и выдаёт 150 л. с. Двухлитровый бензиновый турбомотор будет развивать 204 либо 265 л. с., дизель того же объёма представлен в модификациях на 122, 150 или 193 силы. Всем этим двигателям положена 7-ступенчатая коробка DSG, наиболее производительным бензиновой и дизельной версиям — ещё и полный привод.

Два доступных варианта eHybrid в сумме дают максимальную мощность 204 и 272 л. с. Данные PHEV работают в паре с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Установлен новый литийионный аккумулятор ёмкостью 19,7 кВт⋅ч, а запас хода на электротяге обещают на уровне 100 км (общий запас хода — порядка 1 000 км). У аккумулятора есть собственная система жидкостного охлаждения, благодаря которой новый Passat имеет буксировочную способность до 2 200 кг.

На старте продаж универсал будет предлагаться в версии Passat Business 1.5 eTSI (от 44 995 евро), а в ближайшее время появится возможность заказать машину в базовом исполнении Passat eTSI (от €39 995). Оба автомобиля оснащены мягким гибридным приводом (48-вольтовая технология), впервые используемом в этом модельном ряду. Также доступны машины с 2.0 TDI (от 48 495 евро).

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