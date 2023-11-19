закрыть
20 ноября 2023, понедельник, 0:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники уничтожили опорный пункт РФ возле Купянска

  • 19.11.2023, 23:28
  • 1,564
Украинские пограничники уничтожили опорный пункт РФ возле Купянска

Видео.

Украинские пограничники уничтожили пункт базирования россиян на Купянском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Как рассказали в ведомстве, россиян уничтожили пограничники Гвардии наступления бригады «Стальной границы». Они обнаружили захватчиков, обустраивавших взводный опорный пункт на Купянском направлении.

«Россияне отправили их занимать ряды на концерт «кобзона», - подписали украинские воины видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Военно-патриотическая усушка и утруска
Военно-патриотическая усушка и утруска Ирина Халип
Путину больно
Путину больно Александр Невзоров
Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Встает закономерный вопрос
Встает закономерный вопрос Леонид Невзлин