Украинские пограничники уничтожили опорный пункт РФ возле Купянска
- 19.11.2023, 23:28
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Видео.
Украинские пограничники уничтожили пункт базирования россиян на Купянском направлении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Как рассказали в ведомстве, россиян уничтожили пограничники Гвардии наступления бригады «Стальной границы». Они обнаружили захватчиков, обустраивавших взводный опорный пункт на Купянском направлении.
«Россияне отправили их занимать ряды на концерт «кобзона», - подписали украинские воины видео.