Украинские пограничники уничтожили опорный пункт РФ возле Купянска 19.11.2023, 23:28

1,564

Видео.

Украинские пограничники уничтожили пункт базирования россиян на Купянском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Как рассказали в ведомстве, россиян уничтожили пограничники Гвардии наступления бригады «Стальной границы». Они обнаружили захватчиков, обустраивавших взводный опорный пункт на Купянском направлении.

«Россияне отправили их занимать ряды на концерт «кобзона», - подписали украинские воины видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».