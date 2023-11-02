СМИ: На Арабатской стрелке ранен российский генерал-полковник Теплинский 2.11.2023, 8:08

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Новые подробности удара ВСУ по командному пункту группировки «Днепр».

При ударе ВСУ по командному пункту российской группировки «Днепр» на Южном направлении, предварительно, ранение получил генерал-полковник Михаил Теплинский, передает dialog.ua.

Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» также уверяет, что новый командующий данной группировки генерал-полковник Михаил Теплинский стал «трехсотым».

«Подтверждаем информацию об ударе украинских войск по командному пункту группировки «Днепр». В момент удара генерал Теплинский находился на рабочем месте и получил ранения», - написал ресурс.

Он уверяет, что в ходе этого удара были ликвидированы как минимум три офицера ВС РФ, еще около десятка получили различные ранения.

«Нам не удалось оперативно связаться с генералом Теплинским, однако на связь вышел его помощник. Он утверждает, что за генералом давно устроили охоту и есть опасения, что удар был нанесен по наводке»,- написал ресурс.

Z-каналы уверяют, что удар был нанесен примерно в 11:00 дня среды, 1 ноября.

Был разгромлен командный штаб российской группировки «Днепр», которая воюет на Южном фронте.

Размещался объект на косе Арабатская стрелка у оккупированного Крыма.

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