В ГУР сделали важное заявление по смерти Путина 2.11.2023, 8:25

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фото: getty images

Песков не случайно включился в процесс распространения информации.

Вброс о смерти российского президента Владимира Путина инструментом влияния на самого главу Кремля.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире «Радио NV».

Представитель разведки отметил, что такие слухи – это инструмент влияния на Путина. Ведь спикер Кремля Дмитрий Песков был вынужден реагировать и опровергать подобную информацию.

«Это внутренняя история для РФ и российского населения. Путину это мало помогает, потому что в России много приверженцев конспирологических теорий. Внутреннее противостояние в России продолжается, оно проявляется и в таких информационных кампаниях», — выразился Юсов.

По его словам, такие кампании являются «полезным объектом для наблюдения».

«Главный залог продолжения таких процессов — наши успехи на фронте, усиление санкций и единство союзников. Этим вбросом хотели проверить реакцию населения и элит», — подчеркнул представитель ГУР.

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