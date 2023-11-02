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Reuters: США и Китай согласовали встречу Байдена и Си Цзиньпина

  • 2.11.2023, 8:32
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Reuters: США и Китай согласовали встречу Байдена и Си Цзиньпина

Названы время и место.

Команды президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина достигли договоренности о встрече глав государтсв. Она состоится в ноябре в Сан-Франциско.

Переговоры пройдут в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проведут с 11 по 17 ноября. Как сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в среду, 1 ноября, перед встречей Си Цзиньпина и Байдена еще необходимо согласовать «важные детали», передает издание Reuters.

«Существует принципиальная договоренность о встрече в Сан-Франциско в ноябре. Мы все еще прорабатываем важные детали, необходимые для завершения этих планов», – сказал американский чиновник.

Журналисты напомнили, что ранее президент Америки, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь страны Энтони Блинкен обсудили перспективы саммита Байдена и Си Цзиньпина на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И в Белом доме и в Госдепе.

Также накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для прессы сказала, что два лидера намерены провести «конструктивный разговор» в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что официальные лица США считают эту встречу необходимой для того, чтобы помочь «охладить» отношения, которые в последние годы стали сложнее из-за роста напряженности в контексте Тайваня и наращивания китайской военной мощи в Южно-Китайском море.

Последний раз Байден и Си встречались в 2022 году на полях саммита G20 на индонезийском курортном острове Бали.

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