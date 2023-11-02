Небензя опозорился скандальным заявлением в ООН по Израилю

Небензя опозорился скандальным заявлением в ООН по Израилю4
- 2.11.2023, 9:50
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Постпред России отказал стране в праве на самооборону.
Израиль является «страной-оккупантом» и «не имеет права на самооборону», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии.
По его словам, «США и их союзникам на фоне войны между Израилем и ХАМАС остается твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году» (цитата по РИА «Новости»).
После нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и убийства более 1 тыс. жителей страны президент США Джо Байден заявил, что Израиль имеет право на самооборону. «Террористическим атакам никогда не может быть оправдания, и поддержка моей администрацией Израиля является твердой и непоколебимой», — подчеркнул Байден.