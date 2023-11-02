ЦАХАЛ применил новое оружие на поле боя в Газе 2.11.2023, 11:19

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Что о нем известно?

В течение последних лет на вооружение ЦАХАЛа поступило несколько новых видов военной техники, которая сейчас проходит первую проверку боем в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и на северной границе. При создании этого вооружения использовали самые современные технологии, пишут «Детали».

Речь идет, например, о миниатюрном квадрокоптере «Маоз» – по зарубежной классификации Spike Firefly. Он производится концерном «Рафаэль» и предназначен для уничтожения живой силы противника. Такие квадрокоптеры относятся к типу барражирующих боеприпасов, еще их называют дронами-камикадзе.

Поднявшись в воздух, «Маоз» обнаруживает скопление вражеской пехоты и пикирует в ее направлении. В сентябре прошлого года пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что квадрокоптеры этого типа были использованы спецназом бригады «Голани» при проведении операции в лагере беженцев Дженин.

«Маоз» предназначен для оснащения каждого отделения или группы специального назначения. В боевой комплект входят три квадрокоптера и система управления ими с помощью укрепленного планшета. В ходе боя в городских условиях военнослужащий может запустить «Маоз» и направить его точно в сторону укрытия противника.

Весит такой дрон 3 килограмма, он может находиться в воздухе до 15 минут. Радиус его действия – 500 метров, скорость пикирования – 70 километров в час, все боеголовки – 350 граммов. «Маоз» оснащен двухроторным двигателем, не издающим сильного шума.

Дроном можно управлять вручную с помощью планшета или автоматически, задав ему точные координаты цели. В случае отмены атаки он возвращается к месту пуска. На рекламных роликах можно увидеть, как «Маоз» пикирует на автомобили и влетает в окна.

Одним из наиболее болезненных событий операции «Несокрушимая скала» стал подрыв устаревшего бронетранспортера М-113, на котором бойцы 13-го батальона бригады «Голани» вошли в квартал Саджаия.

Семь военнослужащих погибли в результате попадания противотанковой ракеты. Одним из них был Орон Шауль, тело которого до сих пор удерживает ХАМАС. Вследствие случившегося в Израиле началась разработка бронетранспортера «Эйтан».

В отличие других подобных машин, находящихся на вооружении ЦАХАЛа, «Эйтан» не использует танковые шасси. Это бронетранспортер на колесном, а не на гусеничном ходу. У «Эйтана» восемь колес. Боевые машины такого типа стоят на вооружении многих стран, включая США.

Благодаря системе автоматической подкачки колесные бронетранспортеры сохраняют подвижность и после поражения противотанковым оружием. Они оснащены мощными моторами, каждое из восьми их колес ведущее.

Вес бронетранспортера «Эйтан» – 30-35 тонн, он способен развивать скорость до 90 километров в час. По сообщениям министерства обороны и ЦАХАЛа, «Эйтан» отличает высокая маневренность и на пересеченной местности, и в условиях городской застройки.

Экипаж бронетранспортера – 12 человек: командир, водитель, пулеметчик и девять бойцов. Боевая машина оснащена орудием и тяжелым пулеметом, которыми с помощью джойстика можно управлять из кабины.

Перед каждым членом экипажа установлен экран размером 14 дюймов, передающий изображение с камеры кругового обзора, способной «видеть» и в ночное время. Кроме того, «Эйтан» оснащен системой активной противотанковой защиты.

Прототип нового бронетранспортера был представлен в 2016 году, а его серийное производство началось год назад. «Эйтан» прошел боевое крещение 7 октября, когда солдаты бригады «Нахаль» вступили в бой террористами, высадившимися с моря в районе побережья Зиким.

Миномет – давно используемое и эффективное оружие, не отличающееся, однако, высокой точностью. Компания «Эльбит» попыталась исправить этот недостаток. Она разработала корректируемый минометный снаряд «Окец плада» калибром 120 миллиметров.

По сути дела, он работает как управляемый снаряд. На прошлой неделе поступило сообщение, что бойцы спецназа «Маглан» впервые применили «Окец плада» в боевых условиях в секторе Газа.

Для запуска корректируемого снаряда может быть использован обыкновенный 120-миллиметровый миномет. Он может наводиться на цель с помощью лазера (при содействии наземного расчета, дрона или самолета) или с помощью GPS. Снаряд вылетает из миномета по баллистической траектории, но, достигнув высшей точки, он выпускает расположенные в его хвостовой части крылья, связанные с внутренним компьютером, который обеспечивает точное наведение на цель. В воздухе «Окец плада» фиксирует лазерную метку или летит в направлении, заданном ему с помощью GPS.

Корректируемый минометный снаряд предназначен для поражения неподвижных целей – ракетных установок, устроенных противником засад, сосредоточения живой силы. Если при ведении огня из обычного миномета требуется пристрелка, «Окец плада» попадает в цель с первого раза. Радиус его действия – 8-10 километров.

Недавно появился видеоролик, запечатлевший перехват ракеты с помощью чего-то, выглядевшего как мощный лазерный луч. На самом деле это был обычный перехват, но вскоре с этой целью может быть использован и лазер.

В эти дни проходит испытания система «Маген ор» («Щит света»), которая может значительно улучшить позиции Израиля в борьбе с ракетной угрозой, а также с минометами и дронами. Ее планируется поставить на боевое дежурство в 2025 году, но некоторые ее элементы могут быть использованы уже в ходе идущей сейчас войны.

השלמנו היום בהצלחה יחד עם חטיבת המו"פ במפא"ת במשרד הביטחון סדרת ניסויים פורצת דרך במערכת יירוט באמצעות לייזר ׳מגן-אור׳. pic.twitter.com/u06jMPujNF — רפאל (@RAFAEL_defence) April 14, 2022

Система «Железный купол» в течение последних лет доказала свою эффективность. Ее главный недостаток – высокая стоимость: каждая ракета «Тамир», выпускаемая по воздушной цели противника, стоит около 50 тысяч долларов. Использование лазерного луча может радикально сократить эти расходы. Перехват каждой ракеты будет обходиться в этом случае всего в несколько долларов.

Система «Маген ор» – совместная разработка концернов «Рафаэль» и «Эльбит». В ее состав входят лазерная «пушка», станция наведения на цель и командный пункт. Мощность испускаемого системой луча – 100 киловатт. Помимо низкой стоимости «Маген ор» обладает и иными достоинствами: лазер отличает высокая точность, а при его использовании на землю не падают обломки ракеты-перехватчика, как в случае с обыкновенными ракетами. Кроме того, систему не нужно пополнять новыми снарядами.

В прошлом году правительство выделило более 500 миллионов шекелей на продолжение разработки системы «Маген ор». В апреле 2022 года министерство обороны сообщило о завершении очередного этапа ее испытаний, в ходе которых с помощью лазерных лучей уничтожали различные цели – ракеты, минометные снаряды и беспилотники. Так Израиль стал первой страной в мире, обладающей оперативной способностью использовать лазер для противовоздушной обороны.

Однако у «Маген ор» есть недостатки. Эта система может эффективно работать только во взаимодействии с комплексами «Железный купол» и другими средствами ПВО. Кроме того, радиус действия «Маген ор» ограничен 10 километрами. Следовательно, она может быть использована в основном против реактивных и минометных снарядов и дронов. Во-вторых, ее эффективность зависит от погодных условий – облачности и осадков. Так или иначе разработка системы пока не завершена, и ее тактико-технические характеристики еще могут измениться.

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