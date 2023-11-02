Самая известная баскетболистка СССР может остаться без обеих ног 3 2.11.2023, 11:35

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Ульяна Семенова

Латвийская спортсменка Ульяна Семенова передвигается на инвалидной коляске.

На прошлой неделе в Риге прошли соревнования на Кубок Ульяны Семеновой. В турнире приняли участие 10 команд из четырех стран-Латвии, Эстонии, Дании и Венгрии. Вот только сама легенда латвийского баскетбола не смогла присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья, пишет Delfi.lv.

Ульяна Семенова родилась 9 марта 1952 года в семье старообрядцев из местечка Медуми, что на границе с Литвой. Но мама родила ее в литовском Зарасае: отцу Лариону было проще завезти жену туда, чем в Двинск (Даугавпилс). Причем в ЗАГСе девочку ошибочно записали Ивлияка.

С детства Ивлияка (Ульяна) наравне со взрослыми членами семьи работала в сельском хозяйстве. В первые годы жизни она еще не выделялась высоким ростом, однако когда Семенова начала ходить в школу, она стала стремительно расти, и в 13 лет доросла до 190 см (в итоге доросла до 210 см). Родители показали дочь врачам, те признали ее полностью здоровой.

Со временем Ульяна стала самым высоким человеком не только в семье, но и во всей деревне, поэтому ее отправили в Ригу на конкурс для высокорослых людей. Конкурс она не выиграла, но девушку заметили баскетбольные специалисты и предложили ей переехать в Ригу. Семенова не хотела покидать дом, но ее убедил один из братьев, заявивший, что так будет лучше для нее.

Ульяна стала играть за прославленный Рижский ТТТ, в 16 лет впервые выиграв чемпионат СССР. ТТТ с Семеновой стал вообще непобедимым.

За 20 лет в рижском клубе баскетболистка стала 15-кратной чемпионкой СССР, 11 раз выигрывала Кубок чемпионов Европы, дважды Олимпийские игры, трижды чемпионат мира по баскетболу, 10 раз чемпионат Европы.

Ульяна была одной из первых советских спортсменов, сумевших поиграть за зарубежные клубы. В 1987—1988 годах она играла за испанский «Тинторетто», а в 1988—1989 годах за французский «Арши». В 1989 году Семенова закончила игровую карьеру.

В 1989—1992 годах Ульяна была вице-президентом Латвийского НОК. С 1991 года была председателем Олимпийского социального фонда Латвии.

В 1993 году Ульяна Семенова стала первой из советских баскетболисток, которая была включена в Зал славы баскетбола в Спрингфилде, в 1999 — в аналогичный зал женского баскетбола в штате Теннесси, в 2007 — в Зал славы Международной федерации баскетбола в Испании (FIBA).

Ульяна Семенова была признана лучшей баскетболисткой Латвии XX века и лучшей центровой в истории советского баскетбола.

Вот только со здоровьем у женщины большие проблемы. Сначала она перенесла операцию на сердце, а весной прошлого года ей после оскольчатого перелома ампутировали ногу и, возможно, придется ампутировать вторую.

Ульяна Семенова может передвигаться исключительно на инвалидной коляске, поэтому выход из дома — это большая проблема.

За Семеновой присматривает и помогает родственница. Насколько это возможно, Ульяна передвигается по квартире в инвалидной коляске, но выйти на улицу нет возможности.

«Больше лежу и сижу, не могу выйти на улицу. На костылях передвигаться не могу, так как нужен протез, но и он мало поможет, так как другая нога слишком слабая и с трудом выдерживает мой вес. Когда-то та нога была сломана, прооперирована, кости были раздроблены, ее снова собрали. Сейчас у меня есть специальный протез, чтобы я могла стоять», — рассказывала бывшая спортсменка, отмечая, что единственный способ передвигаться — это инвалидная коляска.

Но, говорит баскетболистка, она продолжает следить за всеми спортивными новостями, и это хороший способ проводить время — смотреть телевизор, чтобы быть в курсе спортивных событий. Ее интересует не только баскетбол, но и волейбол, хоккей и легкая атлетика.

Семенову порадовали последние успехи латвийских баскетболистов-мужчин, которые впервые пробились на чемпионат мира и сразу завоевали 5-е место среди 32 команд.

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