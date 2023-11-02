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Армия Израиля «разрезает» Газу на две части

  • 2.11.2023, 12:08
  • 2,082
Армия Израиля «разрезает» Газу на две части

ЦАХАЛ находится менее чем в 800 метрах от морского побережья.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), прорвала линию обороны ХАМАС, продолжает продвигаться к побережью и пребывает менее чем в 800 метрах от разделения сектора Газа на две части.

Об этом свидетельствуют данные специализированного аккаунта War Mapper в сети Х.

«Израиль продолжает продвигаться к побережью, к югу от города Газа. Они находятся менее чем в 800 метрах от разделения Газы на две части», - говорится в сообщении.

Отмечается, что израильские войска также продвинулись вдоль побережья на север, и в пределах Бейт-Хануна.

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