Армия Израиля «разрезает» Газу на две части
- 2.11.2023, 12:08
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ЦАХАЛ находится менее чем в 800 метрах от морского побережья.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), прорвала линию обороны ХАМАС, продолжает продвигаться к побережью и пребывает менее чем в 800 метрах от разделения сектора Газа на две части.
Об этом свидетельствуют данные специализированного аккаунта War Mapper в сети Х.
«Израиль продолжает продвигаться к побережью, к югу от города Газа. Они находятся менее чем в 800 метрах от разделения Газы на две части», - говорится в сообщении.
Отмечается, что израильские войска также продвинулись вдоль побережья на север, и в пределах Бейт-Хануна.