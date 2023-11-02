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Путин отозвал ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

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  • 2.11.2023, 13:37
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Путин отозвал ратификацию договора о запрете ядерных испытаний
Фото: Reuters

Он был подписан Россией в 1996 году в Нью-Йорке.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Это действие отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», принятого в 1996 году и подписанного от имени России в Нью-Йорке. Авторами законопроекта выступили почти все депутаты Госдумы (438 из 450), включая спикера Вячеслава Володина и руководителей парламентских фракций.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ДВЗЯИ так и не вступил в силу из-за отсутствия подписей Индии, КНДР и Пакистана. США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали договор, но не ратифицировали его.

Владимир Путин в начале октября допустил «теоретический» отказ от ратификации договора, ссылаясь на отсутствие аналогичной процедуры со стороны США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты с США перед отзывом ратификации ДВЗЯИ не требуются. В Кремле подчеркнули, что не планируют проводить ядерные испытания.

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