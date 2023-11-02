Армия Израиля начала широкомасштабную операцию по разрушению туннелей ХАМАС 2.11.2023, 14:10

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Старший офицер ЦАХАЛа раскрыл подробности.

Солдаты-инженеры ЦАХАЛа начинают широкомасштабную операцию по разрушению туннелей ХАМАСа в районах Сектора Газа, перешедших под контроль Израиля с момента начала наземного наступления.

Об этом сообщил новостной сайт Walla, пишет The Times Of Israel.

В докладе говорится, что саперы используют различные типы роботов и взрывные устройства для разрушения туннелей, взрыва мин-ловушек, установленных ХАМАСом, и уничтожения террористов.

«Может быть, поначалу им удавалось нас беспокоить, жалить, стреляя из выходов из туннелей, но после того, как мы установили контроль над районами, началась инженерная операция», — рассказал Walla старший офицер Южного командования.

«Мы собираемся обрушить подъезды и туннели на них. Это станет зоной смерти. Они совершили ошибку, они выбрали место, откуда им не сбежать. Они умрут в туннелях», — сказал он.

В докладе говорится, что войска уже разрушили около 100 тоннелей, не считая тех, которые пострадали от авиаударов.

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