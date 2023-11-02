Военные Израиля расправились в рукопашном бою с засадой боевиков ХАМАС, выскочивших из туннелей 2.11.2023, 14:54

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Фото: ЦАХАЛ

Солдаты 13-го батальона «Голани» разбили террористов.

Террористы ХАМАСа пытались устроить засаду на израильские Силы обороны сегодня в полночь, выйдя из туннелей.

Солдаты 13-го батальона «Голани» отбили жестокую засаду в напряженном и хаотичном полуночном бою.

Об этом пишет The Times Of Israel со ссылкой на «Армейское радио».

В ЦАХАЛе заявили, что войска пехотной бригады Голани вели «длительные бои» против террористов ХАМАСа, которые запускали ракеты, приводили в действие взрывные устройства и бросали в войска гранаты.

Согласно сообщению «Армейского радио», боевики ХАМАСа пытались устроить засаду на израильские силы в полночь, выйдя из туннелей и атаковав их противотанковыми ракетами, минометами и беспилотниками.

В сообщении говорится, что боевики ХАМАСа пытались проникнуть в бронетранспортеры и взять их под контроль.

Израильские войска отбились от них в ожесточенных рукопашных боях, а также нанесли авиационные и артиллерийские удары. Бой длился около трех часов.

В сообщении говорится, что 20 террористов были убиты и около 10 удалось скрыться.

«Армейское радио» сообщило, что в бою погибших израильтян нет.

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